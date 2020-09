Ecco l’Everesting sotto la nevicata targato Alessandro Coletta

C’è l’Everesting, non c’è il record nelle 24 ore. Ma Alessandro Coletta, stremato dalla tripla salita in vetta al Rocciamelone, può comunque dirsi soddisfatto per aver vinto la principale sfida con se stesso. Il 35enne atleta di Villardora ha chiuso il suo Everesting in 22 ore e 46 minuti, stringendo la bandiera degli 8848 ai piedi della Madonna avvolta da un soffice manto bianco: «Questa foto simboleggia quello che è stata per me questa sfida, questa impresa - ha commentato a caldo dal suo profilo facebook - finire con la neve dopo aver trovato freddo, pioggia e vento per tutta l’ultima salita non ha prezzo». Già, perché il meteo non ha certo giocato a suo favore. E nemmeno le condizioni fisiche, a causa di una botta al ginocchio rimediata durante...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020