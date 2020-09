Archeologia a porte aperte: tante visite nei 14 siti valsusini

Nonostante le restrizioni per l’emergenza sanitaria tuttora in corso e nonostante un meteo perturbato, ha fatto registrare un’ottima partecipazione di pubblico l’edizione 2020 della “Giornata del patrimonio archeologico della valle di Susa”, organizzata domenica 20 settembre da “Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina” in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino: le proposte di visita e animazione dislocate sull’intero territorio hanno attratto numerosi visitatori, che hanno colto l’occasione per scoprire i siti archeologici valsusini, alcuni dei quali visitabili eccezionalmente. Da Bardonecchia a Caselette, erano 14 i comuni che, grazie al prezioso supporto delle associazioni e dei...

su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2020