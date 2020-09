Avigliana, due giorni di incontri sull’ambiente

Un fine settimana dedicato all’ambiente, a parole e con i fatti. È il Festival della Sostenibilità, in programma oggi e domani.

Si parte oggi con gli studenti delle medie, dell’Itis Galileo Galilei e di Casa di Carità che partecipano a “Puliamo il mondo”, mentre sabato mattina tutti i cittadini che vorranno aiutare gli ecovolontari, potranno partecipare alla raccolta rifiuti abbandonati in giro per la città da persone irresponsabili, oppure portare i propri figli all’Alveare Verde (il nuovo parco di corso Laghi) per il laboratorio e favole a tema ambientale dei “Sabati favolosi”, mentre i ragazzi di Fridays for Future raccoglieranno le firme per alcune petizioni europee...

