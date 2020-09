Bruzolo: per Cristina una finestra su Sanremo con il premio cantautore

È andata ad un pelo dalla clamorosa affermazione, arrivando nella finalissima a 12 di mercoledì sera, ma si è comunque portata a casa uno dei cinque premi in palio, quello per la sezione cantautori. Cristina Cibrario, 29 anni, allevatrice di professione e cantante per passione è tornata nella cascina di Bruzolo ieri sera con una coppa, una targa e, soprattutto, la consapevolezza di aver bucato lo schermo nel corso della sua partecipazione a “Sanremo New Talent”, una delle porte di accesso al Festival della canzone italiana...

Su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020