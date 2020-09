S.Ambrogio: al Giro dell’Ora i cantieri partono con i sottoservizi

Partiti sono partiti, i lavori per la nuova rotonda del Giro dell’Ora, anche se al momento siamo ancora alle operazioni preliminari. Da qualche giorno a Sant’Ambrogio è entrato in funzione, lungo la statale 25, il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 27,600 e il km 28,100: potrà essere attivato (anche in punti diversi e comunque all’occorrenza) fino a venerdì prossimo, 2 ottobre, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Ora siamo alla fase dei sottoservizi: in questi giorni all’opera c’è la società Smat, alle prese con lo spostamento di alcune vecchie tubazioni della rete acquedottistica e fognaria; nei prossimi giorni toccherà all’Enel, che a sua volta dovrà trasferire dei cavi elettrici. «Sono in ogni caso tutte operazioni propedeutiche all’avvio dei lavori per la...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020