Unione montana Valle Susa: Venaus punta a rientrare in giunta

Venaus avanzerà ufficialmente la propria candidatura a rientrare nella giunta dell’Unione montana Valle Susa: il rieletto sindaco Avernino Di Croce, uscito trionfante dalle urne dopo la sfiducia estiva capeggiata dal suo ex vicesindaco Erwin Durbiano, divenuto poi il suo sfidante nelle elezioni del week-end scorso, lo dice senza esitazioni guardando al posto da assessore che proprio Durbiano ha lasciato vacante all’interno della giunta Banchieri, in cui gestiva le deleghe ad ambiente, pianificazione territoriale, forestazione e agricoltura. «Ne discuteremo in questi giorni - annuncia Di Croce - per legge la giunta dell’Unione montana dev’essere composta da sindaci o assessori dei vari comuni, pertanto abbiamo intenzione di proporre il mio nome o quello...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020