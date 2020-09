"Valsusa in Vetrina" contro la crisi Covid: ecco il portale per commercio e attività

L'idea è nata durante il lockdown dovuto all’emergenza Covid, quando sui social network era tutto un fiorire di pagine per le consegne a domicilio e i servizi di asporto: creare uno spazio virtuale da mettere a disposizione di tutte le attività economiche e commerciali della valle di Susa, per consentire loro di promuovere i servizi, i prodotti, i canali di vendita su larga scala e di lasciarsi alle spalle la crisi prodotta dalla pandemia, stimolandone quindi “la ripartenza”. Il nuovo portale si chiama “Valsusa in Vetrina” ed è on-line da qualche giorno all’indirizzo www.valsusainvetrina.it: il progetto è stato lanciato dall’Unione montana Valle Susa e poi condiviso dalle due Unioni montane “sorelle”, quelle dell’Alta Valle Susa e dei Comuni olimpici Via Lattea, in modo...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020