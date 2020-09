Almese, "La Via Francigena tra arte, natura e fede": giovedì il convegno

“La Via Francigena della valle di Susa tra arte, natura e fede”: è questo il titolo della conferenza in programma giovedì 1° ottobre alle 21 presso l’auditorium Magnetto di via Avigliana 17, promossa dall’associazione culturale Cumalè in collaborazione con il Comune di Almese. Si tratta di un ulteriore step del progetto collegato alla promozione delle Vie Francigene, lanciato sabato 12 settembre al Ricetto per l’Arte di San Mauro con l’inaugurazione della mostra fotografica “Il cammino del cielo. Le Vie Francigene del Piemonte”, realizzata dall’associazione “Il Terzo Occhio photography” con il patrocinio della Regione e dell’Unione montana Valle Susa, e proseguito con una serie di appuntamenti a piedi e in bicicletta alla riscoperta degli antichi percorsi, promossi...

su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020