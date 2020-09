Avigliana, la sostenibilità conquista il parco

Guarda la fotogallery

Un bilancio positivo per il Festival della Sostenibilità andato in scena lo scorso fine settimana con “epicentro” il nuovo parco nell’Alveare Verde di corso Laghi. «Un bilancio buono, anche perché l’iniziativa è inserita nel circuito dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo avuto una buona partecipazione, con arrivi anche da Torino - commenta l’assessore all’ambiente Fiorenza Arisio...

Su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020

