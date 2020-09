Borgone-S.Didero, addio all'Avis: chiude dopo 51 anni

Adesso è davvero finita: la sezione intercomunale Avis di Borgone e San Didero non esiste più. Sparisce dal panorama associativo locale dopo 51 anni di attività, dopo centinaia e centinaia di sacche di sangue donate a favore del prossimo. A sancire anche formalmente un finale che pareva ormai ampiamente scritto è stata l’assemblea straordinaria dei soci che si è riunita venerdì 25 settembre nella sala consiliare di piazza Montabone, chiamata a deliberare sulla decisione già assunta dal direttivo di sciogliere il gruppo e di chiudere la sede di prelievo per carenza di avisini disponibili a candidarsi per il rinnovo delle cariche. Il disperato appello lanciato nelle scorse settimane dal presidente Federico Franco è dunque caduto nel vuoto: c’era tempo fino...

su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020