I ladri tornano a colpire nei castagneti di Villarfocchiardo

L’annata, probabilmente, non sarà di quelle da ricordare, con la produzione che si annuncia dimezzata a causa della recrudescenza del cinipide galligeno e i due giorni di vento che hanno inferto un’ulteriore decurtata al raccolto potenziale. Ma a gettare un’ombra di tristezza sul 2020 dei castanicoltori villarfocchiardesi è arrivata nella giornata di domenica anche la notizia che i ladri sono tornati a colpire. Non i ladri di castagne, che puntualmente entrano in azione tutti i mesi di ottobre, bensì un fenomeno che si presenta nei castagneti del paese ad intervalli di qualche anno. Ben più grave. Si tratta infatti di un ladro, o di una vera e propria banda, che saccheggia le auto dei castanicoltori parcheggiate ai margini delle strade interpoderali che danno accesso ai fondi. Era successo l’ultima volta qualche anno fa ed ora il fenomeno si è ripresentato, nella stessa zona, quella dei castagneti di S.Anna...

Su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020