Un recinto virtuale per i lupi nel cuore del Parco

Un recinto virtuale, ma sicuro, per i lupi, al confine con la valle di Susa, sullo spartiacque con l’alta val Chisone. Senza cacciatori, bracconieri e, anche appassionati di fotografia naturalistica particolarmente rumorosi e ugualmente dannosi per la crescita della prole. È quello che ha istituito l’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie il 24 settembre, stabilendo una “zona di rispetto” in val Chisone, in Comune di Fenestrelle, sopra l’abitato di Pequerel, dove il transito e l’appostamento di soggetti non autorizzati saranno vietati fino al prossimo 10 novembre...

Su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020