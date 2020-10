Condove: il mercatino del sabato raddoppia

La sperimentazione ha funzionato e andrà avanti fino a fine anno, in attesa di aprire un vero e proprio bando per il prossimo anno: il mercatino del sabato, lanciato a fine giugno e riservato ai produttori locali, sarà regolarmente al suo posto anche domani pomeriggio, 3 ottobre, e proseguirà fino a dicembre con cadenza settimanale (e non più quindicinale come in estate, ogni secondo e quarto sabato del mese). «Il mercatino è stato un modo per incentivare il commercio di prodotti a km zero in un più ampio contesto di sostenibilità ambientale - spiegano gli assessori Giorgia Allais e Riccardo Beltrame, che ne hanno seguito l’organizzazione - ma anche un modo per venire incontro agli imprenditori locali in difficoltà a seguito dei disagi dovuti...

su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020