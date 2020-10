Da S.Antonino l'appello «per un Iran libero e democratico»

Ha squarciato un velo e aperto una finestra su un mondo di cui in Italia si parla poco, o peggio, si parla spesso a sproposito, l’incontro “La resistenza e la libertà in Iran” che si è tenuto venerdì 25 settembre nella sala consiliare di Sant’Antonino. Già, perché la questione iraniana, molto complessa come tutte le vicende del Medio Oriente, è spesso oggetto di disinformazione a queste latitudini: «E così, oltre a contrastare politicamente il regime dispotico dell’ayatollah Ali Khamenei, ci troviamo spesso a dover combattere anche contro le letture errate fatte dagli organi di informazione italiani», ha detto senza mezzi termini il valsusino Tullio Monti, presidente dell’associazione “Iran libero e democratico” che ha organizzato la serata con il patrocinio di...

su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020