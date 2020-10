Tetto, meridiana e pietra di confine: è il 2020 del "Colombardo"

Tetto e meridiana come nuovi, pietra di confine di nuovo al suo posto. In un anno difficile come il 2020, segnato dall’emergenza Covid-19, anche le più antiche tradizioni si sono dovute adeguare a qualche novità e cambio di programma. Così è avvenuto lo scorso 2 agosto per la consueta festa della Madonna degli Angeli al santuario del Colombardo, con la messa e la processione celebrate da don Roberto Bertolo. Con una curiosità: a far intendere che si trattasse di un anno particolare è stata anche una precisazione sul nome del valico che unisce la valle di Viù e la valle di Susa. Secondo le più recenti ricerche, Colombardo (con una sola “l”) sarebbe infatti il corretto appellativo da attribuire al “Colle dei Longobardi”, tanto caro a generazioni di condovesi...

su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020