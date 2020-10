Avigliana, al concorso musicale tanti talenti

Ottima partecipazione alla seconda edizione del concorso musicale nazionale “Città di Avigliana”, organizzato dalle associazioni Sandro Fuga e Contrattempo e dal Civico Istituto Musicale Sandro Fuga in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Avigliana per fornire ai giovani studenti di musica un’opportunità per confrontarsi con i coetanei e familiarizzare con le esibizioni dal vivo, con il pubblico e con le giurie...

Su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!