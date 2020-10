Borgone: la "Festa del Drago" entra nel vivo e guarda alla didattica ludica

È entrata nel vivo da ieri sera, e proseguirà a ritmo serrato fino a domenica 11 ottobre, l’edizione 2020 della “Festa del Drago”, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica che vivrà quest’anno la sua 4ª edizione, candidando Borgone a diventare il “polo di valle” per i temi ludici. Sarà un’edizione necessariamente in forma diversa, nel rispetto delle norme anti-Covid, ma comunque ricca di appuntamenti, di cui i primi quattro in streaming, trasmessi dal palazzo comunale di Borgone sempre alle 21,30 e visibili sulla pagina facebook de “La Pentola del Drago”, e un quinto in presenza per il gran finale nel bocciodromo del piazzale di via Bobba. La rassegna, promossa dall’associazione ludico-culturale “La Pentola del Drago” con il patrocinio del...

su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020