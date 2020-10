Condove: domenica tutti al mercato che "Non è la Toma"

Si chiamerà “Tas-Toma nòstra téra”, un titolo evocativo che richiama il prodotto tipico principe della montagna di Condove. Ma dev’essere chiaro che “Non è la Fiera della Toma”, tanto per richiamare un format televisivo ormai ampiamente sdoganato. Il mercato dei prodotti locali andrà in scena domenica 11 ottobre, nel giorno in cui, senza la pandemia di mezzo, avrebbe dovuto svolgersi la 31ª edizione della Fiera della Toma, forzatamente rimandata al prossimo anno come tutte le sagre enogastronomiche del GustoValsusa. Sarà, a conti fatti, una “special edition” del mercatino dei produttori locali che da quest’estate anima via Cesare Battisti il sabato pomeriggio, lanciato in forma sperimentale da fine giugno con cadenza quindicinale e trasformato...

su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020