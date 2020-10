Geo e Tv2000: la Sacra buca due volte il piccolo schermo

Doppia apparizione televisiva nell’arco di una settimana per la Sacra di San Michele. Sugli schermi di Rai3, la nota trasmissione divulgativa “Geo” ha proposto un servizio molto completo che ha descritto luoghi, persone e lavori intorno al Pirchiriano: la Sacra vista nelle quattro stagioni con la fauna valsusina, tra gufi, camosci e ovini che abitano il monte, e attraverso antichi mestieri come il mugnaio e l’artista del legno. Una cartolina televisiva di pregio che ha ben descritto l’opera quotidiana dei padri rosminiani, offrendo al pellegrino diversi spunti per i possibili percorsi di visita. Anche Tv2000, sul canale 28 del digitale terrestre, ha messo in primo piano la Sacra di San Michele con un’intervista al rettore don Claudio Papa, che ha ripercorso la storia...

su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020