Addio a Guido Vair, “guida” alpina del Cai di Susa

La montagna valsusina ha perso uno dei suoi decani e più assidui frequentatori. La scorsa settimana si è spento Guido Vair, 81 anni, uno degli storici soci e animatori della sezione Cai di Susa. Appassionato di montagna fin da ragazzino, Guido Vair, dopo essere stato tesserato per lungo tempo per la sezione di Giaveno del Club alpino italiano, era stato uno dei pionieri della ricostituzione della sezione segusina, datata 1977. Il Cai di Susa, uno dei più anziani d’Italia, essendo stato l’ottavo ad essere costituito nell’ormai lontano 1872, per l’occasione del suo 135° anniversario aveva organizzato un’ascensione alla Rocca d’Ambin, una delle vette icona della montagna valsusina, con figuranti in costume d’epoca risalente proprio alla fine del XIX secolo. E Guido Vair, con la sua folta capigliatura grigia, era stato uno dei temerari che vi aveva preso parte, il 14 luglio 2007...

Su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020