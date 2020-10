Condove: viale Bauchiero rifà l’acquedotto

Hanno preso il via ieri, giovedì 8 ottobre, i cantieri per il rifacimento dell’acquedotto nel tratto di viale Bauchiero compreso tra via Grandi e via De Amicis. Si tratta di un intervento resosi necessario a seguito di alcune problematiche di sedimentazione all’interno della condotta, che durante l’estate si sono manifestate in modo evidente presso alcune utenze private e commerciali della zona, con la fuoriuscita di residui di terra e sabbia dai rubinetti: i lavori, tuttavia, facevano già parte di un più ampio programma di intervento della società Smat, che ha in gestione il servizio idrico integrato, in previsione dell’ammodernamento di alcune porzioni della rete. Attualmente l’acquedotto transita infatti sotto la parte pedonale di viale Bauchiero, all’interno del...

su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020