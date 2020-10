Marronlock a S.Giorio, concorso virtuale per valorizzare il marrone

Il marrone più forte del coronavirus. E S.Giorio e Villarfocchiardo, che sono la sua patria di elezione, si sono messi in pista per continuare a valorizzare quella che è una fetta importante, se non preponderante, della loro economia rurale. L’idea più originale arriva da S.Giorio, per merito della Pro loco. «Vista la situazione di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l’Italia intera, in occasione della Festa del Marrone 2020 che avrebbe dovuto svolgersi dal 23 al 25 ottobre, la Pro loco promuove il concorso online “Marronlock 2020” - annuncia la presidente Monica Bar - A partire dal 15 ottobre potrete inviare al numero 349/ 5292627 le foto delle vostre composizioni con i marroni della valle di Susa, indicando nome, cognome, titolo della composizione. Potrete inoltre inviare anche le foto delle vostre torte a base di marroni che prenderanno parte al concorso per miglior confezionamento»...

Su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020