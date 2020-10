Robocod, la scuola media di Almese sbarca in tivù

Un’avventura entusiasmante, quella che gli allievi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Almese hanno vissuto nei giorni scorsi partecipando a “Rob-O-Cod”, il primo gioco televisivo italiano dedicato al “coding” e alla robotica: il debutto era previsto per ieri, giovedì 8 ottobre, quando sugli schermi di Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) avrebbe dovuto andare in onda la puntata che vede protagonisti Samuele Bugnone e Filippo Fregonese, sostenuti dal tifo incessante dei compagni di classe assiepati tra il pubblico. In realtà, a causa di un disguido tecnico, la puntata con gli studenti almesini verrà trasmessa nei prossimi giorni. “Rob-O-Cod” è visibile anche sul sito Internet www.raiplay.it: il programma, che ha preso...

su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020