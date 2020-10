Bussoleno, il primo clarino del Regio dirigerà la banda

Arriva dal Canavese il nuovo direttore artistico della banda. La Società filarmonica bussolenese ha annunciato nei giorni scorsi la nomina, avvenuta durante l’assemblea straordinaria di venerdì 9 ottobre, del maestro Luigi Picatto. «Dopo attenta riflessione sui curricula presentati e sulle prove che diversi maestri, su invito, hanno tenuto nelle scorse settimane con la banda, i soci hanno scelto la personalità ritenuta più aderente all’intelligenza collettiva espressa dal gruppo - spiega il presidente del sodalizio musicale Marco Bellando - La scelta è caduta sul maestro Luigi Picatto, una persona che sicuramente, per chi frequenta l’ambiente musicale, non ha bisogno di troppe presentazioni perché ha al suo attivo una grande carriera come raffinato musicista e apprezzato didatta»...

Su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020