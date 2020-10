Condove, ‘Tas-Toma’ i prodotti tipici locali: la formula piace, si punta al bis?

“Tas-Toma nòstra téra” è stato il primo e forse sarà anche l’unico evento fieristico di quest’autunno anomalo per la bassa valle di Susa, abituata in tempi pre-Covid ad avere da settembre a metà novembre una rassegna enogastronomica ogni week-end. Annullato in blocco il programma del GustoValsusa, con una decisione che visto l’aumento della curva dei contagi si è rivelata lungimirante, l’Unione montana aveva comunque lasciato ai singoli comuni coinvolti la possibilità di organizzare delle piccole fiere con le modalità ritenute più consone: un’opportunità che Condove ha deciso di cogliere, rimpiazzando la sua Fiera della Toma, uno degli eventi di punta del GustoValsusa, con un mercato dei produttori locali privo di eventi collaterali di qualsiasi genere...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020