Novalesa, Lorenzo Bernard campione europeo in Polonia

Chi vince festeggia, chi perde impara. È uno dei detti che vanno per la maggiore nello sport. Ma se perdi un’Olimpiade, non per colpa tua ma a causa di quel virus che ha rischiato di bloccare tutto il mondo, mica solo quello sportivo, diventa difficile mandare giù il boccone amaro. Invece Lorenzo Bernard ci è riuscito. Eccome. Archiviata la delusione della cancellazione di Tokyo 2020, per cui si era guadagnato a suon di impressionanti prestazioni la convocazione azzurra per le Paralimpiadi, il ragazzone di Novalesa ha chinato la testa e ha sfogato la sua frustrazione su quel remo che ormai è diventato il suo più fidato compagno d’avventure, con una rabbia consapevole che lo porterà lontano, oltre anche Tokyo 2021. Domenica infatti ha vinto il titolo europeo a Poznan, in Polonia, nella gara del quattro con Pr3 Mix...

Su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020