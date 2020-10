Rubiana: una ricca estate nonostante il Covid

Un’estate 2020 anomala, come ovunque, ma non senza soddisfazioni per Rubiana, che se da un lato ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria, rivedendo alla radice il proprio calendario di eventi, dall’altro è comunque riuscita a sopperire organizzando un corposo programma di iniziative. Cinque appuntamenti caratterizzanti come il concerto estivo della filarmonica Don Ariosto Re, gli Antichi sapori di Favella, il Festival del folklore, la Sagra dei Gili (pensata in realtà in forma ridotta ma poi annullata causa vento) e, a fine stagione, la Festa dei boscaioli sono stati di default rimandati al prossimo anno, per la difficoltà di garantire la distanza minima di sicurezza e la corretta somministrazione degli alimenti. Una perdita importante, colmata...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020