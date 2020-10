S.Ambrogio: Guerra lascia dopo 11 anni, al suo posto rientra Tatti

Dopo 11 anni di amministrazione, di cui dieci come assessore delle due giunte Fracchia e uno in qualità di consigliere nell’attuale maggioranza che appoggia la giunta Falchero, Giorgio Guerra ha deciso di interrompere la sua esperienza nel gruppo consiliare “Cittadini in Movimento”: le dimissioni, protocollate il 22 settembre, sono state ratificate dal consiglio comunale nella seduta di martedì 29 settembre, quando è stata approvata la surroga con il consigliere Claudio Tatti, primo escluso alle elezioni amministrative del maggio 2019. Per lui si tratta di un ritorno sui banchi dell’assemblea cittadina: Tatti eredita in toto le deleghe fin qui assegnate a Guerra, ovvero ambiente, ecologia, protezione civile e energie rinnovabili. Una scelta, quella di Guerra...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020