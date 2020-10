Susa, maltrattava mamma e sorella per i soldi della droga: arrestato

Un 24enne di Susa è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione alla madre e alla sorella: il giovane è stato colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della competente procura della Repubblica, in seguito a diverse segnalazioni e interventi dei carabinieri che avevano applicato nell’immediatezza il cosiddetto “Codice Rosso”. Un episodio di violenza, fisica e psicologica, tra le mura domestiche scovato grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Susa, che hanno permesso di evidenziare, nei confronti dell’arrestato, gravi condotte di maltrattamento e ripetute richieste estorsive finalizzate a ottenere dai suoi familiari il denaro necessario per procurarsi la droga. Da diverso tempo, infatti, il giovane “prelevava” denaro quasi tutti i giorni sino a prosciugare la pensione della madre e lo stipendio della sorella. Nel mese di ottobre la sua aggressività nei confronti dei familiari aveva portato a episodi di danneggiamento del mobilio di casa, a gravi minacce e addirittura a violenze fisiche, tanto che la madre in un'occasione, dopo avergli negato una somma di denaro, era stata colpita ad un braccio, riportando una prognosi di 10 giorni. L’arrestato si trova ora nel carcere di Torino.