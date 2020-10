Borgone: il bocciodromo diventerà centro polivalente

Alcune migliorie sono già state apportate, altre verranno concluse nelle prossime settimane, ma ormai la strada è tracciata: il bocciodromo del piazzale di via Bobba diventerà, dal prossimo anno, un centro polivalente a disposizione di tutta la comunità e delle associazioni. Con un punto fermo: l’estensione dell’utilizzo della struttura non avverrà a discapito delle attività della Bocciofila Borgonese, che continueranno ad avere la priorità su qualsiasi altro evento o iniziativa. L’amministrazione comunale è arrivata a questa decisione dopo aver a lungo ragionato sulle sorti dell’ex cinema Ideal di via Tarro Boiro, che nel programma elettorale della giunta Mele avrebbe dovuto essere ristrutturato per diventare quel polivalente di cui Borgone necessita...

su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020