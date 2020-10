Bruzolo dice addio a Silvano Borgis, colonna delle associazioni

Bruzolo ha dato l’addio nei giorni scorsi a Silvano Borgis, 78 anni, una delle figure chiave dell’associazionismo del paese. È stato infatti una colonna portante di almeno tre associazioni, il gruppo Ana, l’Avis e la squadra Aib. A ricordarlo, nel momento della sua scomparsa sono stati in particolare i suoi colleghi della squadra Aib, di cui era stato co-fondatore nell’ormai lontano 1978. «Oggi è un giorno triste - scrivono gli Aib in un post sulla pagina facebook della squadra - Un pezzo storico della squadra, un grande amico, ci ha lasciati. Sempre generoso, sempre con una parola buona, un consiglio, un aneddoto. Membro fondatore della squadra Aib di Bruzolo, anni e anni di servizio sulle montagne della sua Bruzolo e della valle, era sempre il primo ad accogliere le “nuove leve” tra le nostre fila e il più entusiasta di fare festa a Santa Barbara per poter stare insieme a noi con allegria. La Squadra si stringe con tutto l’affetto possibile a Egle, Lorenzo, Luca e Maurizio e alle rispettive famiglie»...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020