La nuova Ciclovia è pronta a partire con il primo lotto

Ci siamo davvero: la nuova Ciclovia Francigena è pronta a partire. Martedì 20 ottobre l’Unione montana Valle Susa, che ha deciso di puntare forte su questo progetto per lo sviluppo turistico della bassa valle, consegnerà formalmente all’impresa appaltatrice, una ditta romana, i lavori del primo troncone della Ciclovia inseriti all’interno del primo lotto, che condizioni meteo permettendo sono dunque prossimi al via. Un progetto ambizioso che vale complessivamente oltre 7 milioni di euro, di cui un milione 495mila euro per la progettazione e gli interventi del solo primo troncone, per un totale di 77 chilometri che uniranno il Colle del Moncenisio con Avigliana e Caselette. Ben 15 i comuni toccati: oltre a quelli appena citati, in mezzo troviamo nell’ordine...

su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020