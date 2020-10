Almese: alla scuola di Rivera pronte passerella e erba sintetica

Una nuova passerella coperta per collegare l’edificio scolastico con il locale mensa e un nuovo manto di erba sintetica nell’area giochi esterna. A meno di un anno dall’inaugurazione del nuovo refettorio della scuola primaria “Regione Piemonte” di Rivera, sono stati completati anche gli ultimi interventi accessori che vanno a chiudere il cerchio del corposo progetto di riqualificazione che ha interessato l’edificio negli ultimi tre anni, voluto dall’amministrazione comunale per permettere agli alunni di trascorrere le ore scolastiche in un contesto sempre più sicuro, confortevole e funzionale. Nel 2017, infatti, la scuola era già stata oggetto del cantiere per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, con la realizzazione dell’impianto...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020