Condove: ecco la prima pietra per la nuova scuola dell'infanzia

Il 23 ottobre 1920 a Omegna, in provincia di Verbania, nasceva Gianni Rodari. Il 23 ottobre 2020, a Condove, verrà posata la “prima pietra” della nuova scuola dell’infanzia intitolata proprio al celebre scrittore, poeta e partigiano italiano, un simbolo della letteratura che guarda ai più piccoli. Un plesso che porta il suo nome fin dalla sua istituzione, che risale alla fine degli anni ’70, e che continuerà a portarlo anche una volta che la Rodari risorgerà sulle ceneri del vecchio edificio, demolito in estate e ora in fase di ricostruzione. L’appuntamento è dunque per venerdì alle 10,30: la simbolica cerimonia dovrà però svolgersi forzatamente in forma ridotta, viste le nuove limitazioni anti-Covid emanate domenica dal governo con l’ultimo Dpcm. «Avevamo in mente un...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020