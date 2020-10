S.Antonino, al Codrei torna aria di campionato: benedette le nuove divise

I ragazzi ci sono, le divise anche, con tanto di benedizione da parte del parroco. Tutto era pronto, insomma. Poi, domenica sera, è arrivata la “doccia fredda”, per altro ampiamente messa in conto, del nuovo Dpcm con cui il governo ha dato lo stop, almeno fino a venerdì 13 novembre, alle attività dilettantistiche non a carattere nazionale o regionale. L’ossatura della squadra, in ogni caso, è pronta e attende solo tempi migliori: Sant’Antonino, sotto le insegne dell’Almese Calcio, ha di nuovo una sua formazione di calcio giovanile pronta a misurarsi in un campionato ufficiale. Si tratta dei ragazzi classe 2004-05 iscritti al campionato Uisp provinciale di calcio a cinque nella categoria Allievi. Un’avventura nata nei mesi scorsi, dopo che l’amministrazione comunale...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020