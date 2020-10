Sacra con cometa: la foto di Enrico Pollone cattura il Piemonte

Quando si dice: c’è tutto. La Sacra di San Michele in abito notturno nella sua maestosa bellezza, con tanto di Drapò del Piemonte, e poi il monte Palon che si staglia sulla sinistra, il cielo stellato, la cometa Neowize. Poesia pura con cui Enrico Pollone, tramite il suo account @erripollo, ha conquistato il popolo del web, che ha assegnato alla sua opera fotografica il maggior numero di like nel concorso Instagram #Ilpiemontechesono, indetto in estate dal consiglio regionale del Piemonte per valorizzare gli angoli più amati della regione. La premiazione, in forma ristretta a causa delle restrizioni anti-Covid, si è svolta giovedì 15 ottobre a Torino nella cornice di Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale. 32 anni, Enrico Pollone è cresciuto a Sant’Ambrogio dove ha vissuto fino a poco tempo fa, prima di trasferirsi ad Avigliana...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020