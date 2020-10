Scalata virtuale al Monte Bianco: la sfida di Oliviero Alotto

Una scalata simbolica al Monte Bianco: 4810 metri in bici, fino alla cima, fatti però rimanendo a Torino. È l’ennesima impresa sportiva condotta giovedì 8 ottobre da Oliviero Alotto, origini valsusine a Sant’Antonino, fiduciario Slow Food della condotta di Torino, che da anni corre in giro per il mondo per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità ambientale e dell’alimentazione. Temi particolarmente cari a “Terra Madre Salone del Gusto”, la cui edizione 2020 si è svolta a Torino dall’8 al 12 ottobre: è per quest’occasione che Oliviero Alotto ha portato a termine la sua nuova sfida sportiva, dopo quella che lo scorso anno, dal 3 al 6 giugno in Groenlandia, lo ha visto correte 200 chilometri in solitaria nell’arco di 42 ore di fila, quasi...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020