S.Antonino: l’Unitre rimanda tutto a gennaio, ma il futuro è a rischio

Ottobre era il mese “consacrato” all’avvio dell’anno accademico Unitre, a Sant’Antonino come in molti altri comuni. Non è stato così quest’anno, ovviamente a causa dell’emergenza Coronavirus, che a inizio mese ha indotto l’associazione culturale a comunicare che «a malincuore, su decisione dell’assemblea dei soci e del direttivo, abbiamo deciso di procrastinare l’anno accademico 2020-21 a gennaio-febbraio prossimo, sperando che la situazione sanitaria e l’emergenza Covid possano trovare miglioramento e che si possa quanto prima tornare ai nostri laboratori, corsi e conferenze in presenza». Tutto rimandato, dunque, sperando in tempi migliori. Ma la pandemia, con i suoi riflessi, rischia di fare da detonatore ad un problema che cova...

su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020