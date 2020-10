Susa dice addio a Claudio Brezzo, architetto e corista di Dio

Amare la vita comunitaria, insieme agli altri, la voglia di far festa, magari cantandone una, senza essere invasivo nei confronti degli astanti, tenendo sempre un profilo basso. Sono in pochi a riuscire a mettere insieme queste due qualità. Uno di loro era Claudio Brezzo, architetto, autore di molti progetti in valle, fra cui i Piani regolatori di paesi come Bussoleno e Vaie, uomo di chiesa e amante del canto corale. Se ne è andato in sordina, come era vissuto, all’età di quasi 90 anni, che avrebbe compiuto il prossimo gennaio. Ai suoi funerali, lunedì pomeriggio a Susa, la presenza massiccia di amici e conoscenti da tutta la valle ha fatto capire, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto l’architetto del canto Claudio Brezzo fosse stimato all’ombra del Rocciamelone...

Su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020