Condove: una capsula di speranza per la rinascita della materna Rodari

Si alza un messaggio di speranza dalla cerimonia inaugurale dei lavori per la nuova scuola dell'infanzia di Condove, iniziati nel mese di luglio e ora giunti alla fase di costruzione delle fondazioni. Nel giorno del centenario della nascita di Gianni Rodari, a cui era e resterà intitolato il plesso scolastico, l'amministrazione comunale ha preparato una "capsula del tempo" in cui stamattina sono stati materialmente inseriti alcuni lavoretti manuali e cartelloni realizzati dagli alunni della Rodari, presentati da due insegnanti, e il discorso tenuto dal sindaco Jacopo Suppo. Un messaggio per i posteri, con lo sguardo proiettato al futuro, nonostante il peso dell'emergenza sanitaria e le restrizioni che hanno imposto una cerimonia per pochi intimi.

La capsula è stata poi posata all'interno di un maxi-cubo, sigillato dal primo cittadino con tanto di cazzuola e cemento, che è stato poi trasportato dalla gru all'interno del cantiere. È stata inoltre mostrata la targa che, una volta pronta la nuova scuola, verrà posata nel punto in cui il cubo con la capsula saranno interrati, nel pressi dell'ingresso dell'edificio. Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicesindaca e assessora all'istruzione Chiara Bonavero, l'assessora ai lavori pubblici Giorgia Allais, che ha seguito tutto l'iter del progetto, il capogruppo di maggioranza Enrico Maffiodo, l'ex sindaca Emanuela Sarti, sotto la cui amministrazione è stato partorito e finanziato il progetto, quindi Ermanno Tonda dello studio Progeco, Francesco Scognamiglio della ditta Scg Impianti e Costruzioni di Acerra, il sindaco di Vaie Enzo Merini e le consigliere comunali Gabriella Botta (Chiusa San Michele) e Giulia Salani (Sant'Antonino).

