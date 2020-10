Caprie: si accende la polemica sull’illuminazione al campo di calcio

Perché puntare sull’ammodernamento dell’impianto di illuminazione del campo da calcio, che sta acceso per un numero limitato di ore, anziché sul completamento del rinnovo dell’illuminazione pubblica, portando a termine l’operazione che prevede il riscatto dei punti luce non ancora di proprietà comunale? Una questione che il gruppo di minoranza “Caprie Bene Comune” pone alla giunta Torasso attraverso una lettera firmata dal capogruppo Federico Sambri e dai consiglieri Alberto Borghetto e Dilvo Ivul: il presupposto economico sta nel finanziamento statale a fondo perduto di 50mila euro previsto dalla legge di bilancio 2020 per l’efficientamento energetico, di cui molti comuni hanno usufruito. «Quasi tutti i comuni, negli ultimi anni - ricordano i consiglieri...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020