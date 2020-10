Il cinema Condovese rinvia l’apertura del 30: «È ora di farci sentire»

Una decina di giorni fa la “road map” era tracciata: conferenza stampa di presentazione venerdì scorso, 23 ottobre, e riapertura del cinema venerdì 30 con la proiezione di “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti ed Elio Germano, premiato al Festival internazionale di Berlino. Ora, col nuovo Dpcm che impone la serrata per cinema e teatri, tutto è di nuovo andato a monte. Esattamente come lo scorso inverno, quando l’esplosione dell’emergenza sanitaria costrinse a rimandare la ripresa delle proiezioni a tempi migliori. Una vera maledizione per Valsusa Filmfest e Pro loco, a cui l’amministrazione comunale ha affidato quasi un anno fa la gestione della sala di piazza Martiri della Libertà. «L’intenzione era di partire a settembre, poi alcuni problemi...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020