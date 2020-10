Sul Colle l'omaggio al Campionissimo Fausto Coppi

«Sono felice per me, per la mia squadra e per il Giro. Oggi è stata una tappa bellissima». Queste le parole del vincitore della 20° tappa del Giri d’Italia “Alba-Sestriere”, Tao Geoghegan Hart, pronunciate subito aver tagliato il traguardo ai 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere. Chi meglio di lui poteva dare un giudizio sulla splendida giornata di sport che ha avuto come scenario Sestriere e le montagne olimpiche. Una giornata straordinaria dal punto di vista del meteo, con un bellissimo sole e cielo azzurro, sia per il pubblico disciplinato lungo il percorso con l’inedito intergiro Sestriere, Cesana, Sauze di Cesana, Sestriere che ha stravolto la classifica generale del Giro 2020...

Su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020