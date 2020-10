Caprie, si finge carabiniere in borghese e tenta di rapinare un 70enne

Tenta di rapinare un pensionato dopo essersi spacciato per carabiniere e avergli contestato un uso scorretto della mascherina, ma la pronta reazione della vittima e il tempestivo intervento dell'Arma, quella vera, lo hanno inchiodato alle proprie responsabilità. È stato arrestato con l'accusa di tentata rapina il 30enne di origini rumene, con precedenti di polizia, che nel pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre, ha fermato un 70enne che stava facendo una passeggiata nel centro di Caprie: per darsi autorevolezza ha raccontato, mentendo, di essere un carabiniere in borghese in servizio per eseguire controlli straordinari sul rispetto della normativa anti-Covid.

Il finto militare ha appunto contestato alla vittima l’uso scorretto della mascherina: non appena il pensionato ha preso il portafogli per consegnargli i suoi documenti, lui l’ha aggredito per strappargli dalle mani il portafogli e il telefono cellulare. Il rapinatore non è però riuscito nel suo intento, grazie alla pronta reazione del 70enne. Dopo una breve colluttazione tra i due, il rapinatore è stato costretto a fuggire a piedi. L’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di Susa, avvisati da alcuni passanti, ha permesso di rintracciare l’uomo mentre fuggiva in una via secondaria e di arrestarlo.