Giaveno: da venerdì chiude il Punto di primo intervento

Chiude da venerdì 30 ottobre il Punto di primo intervento di Giaveno, insieme a quello di Venaria. Lo comunica l'Asl To3, come da disposizione del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (Dirmei) e dell’Unità di crisi della Regione Piemonte: l’attività sarà temporaneamente sospesa, con l’obiettivo di riorganizzare al meglio i servizi sanitari e ottimizzare le risorse disponibili in funzione delle cure ai pazienti Covid-19. I pronto soccorso degli ospedali di Rivoli, Pinerolo e Susa continueranno regolarmente la loro attività e fungeranno da riferimento per tutti i casi di urgenza.