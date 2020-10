A Vaie Le Valvole si inventano la ‘Santa Polenta’ per combattere la crisi

La musica è la stessa: «Io alle 18 apro, il mio è un locale serale e non posso mettermi a fare cappuccini al mattino in un luogo che non è di passaggio. È già un miracolo che sia ancora aperto». A parlare è Fulvio “Tromp” Vair, titolare de “Le Valvole Music Dinner” di via I Maggio 49, pub da lui aperto nell’aprile 2017 dopo aver gestito per 11 anni il “Tromp Cafè” di Condove. Un locale che vive di eventi, musica dal vivo, cibo e buona birra: un menù difficile da trasferire in blocco in un orario ante-18. Così per domenica 1° novembre, nella ricorrenza di Ognissanti, Tromp si è inventato la “Santa Polenta”: dalle 12 alle 18 proporrà aperitivo, antipasto e secondo a 25 euro, solo su prenotazione entro oggi al 347/ 0148897; dopo pranzo giochi di società e un...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020