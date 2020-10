Acsel: assunti 14 addetti a tempo indeterminato

A cinque anni di distanza dall’ultima procedura che aveva visto l’assunzione di 12 addetti, Acsel inserisce nel proprio organico 14 nuovi operatori: una buona notizia, a maggior ragione in un momento di crisi profonda sotto il profilo economico e occupazionale. Le procedure per l’individuazione, tramite selezione pubblica, di personale operativo da inserire nell’organico aziendale si sono concluse da pochi giorni. I 14 nuovi addetti sono stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato e nei prossimi giorni entreranno a far parte dell’azienda consortile di proprietà dei comuni valsusini, che gestisce la raccolta rifiuti e altri servizi sul territorio. In questo modo l’organico di Acsel, che ha sede a Sant’Ambrogio in via delle Chiuse 21...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020