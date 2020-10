Avigliana, «il Sant’Agostino è da usare subito»

La Casa della Salute di Avigliana dovrebbe essere usata per alleggerire la pressione sull’ospedale di Rivoli. Ne è convinta l’amministrazione che lancia un appello alla Regione e all’Asl To3. Proposta che parte da alcune considerazioni: «Il Piemonte risulta essere la seconda regione italiana con il tasso di contagio più alto per Sars Cov-2, battuta in questo triste primato solo dalla Valle d’Aosta. In un simile scenario, una delle soluzioni potrebbe vedere la ripresa a pieno regime delle strutture più decentrate e pertanto sottoposte a minor traffico. Per esempio, il polo sanitario di Avigliana in cui sia la presenza di attività ambulatoriali che di posti letto di continuità assistenziale, potrebbe alleggerire la pressione esercitata sull’ospedale di Rivoli da parte dei pazienti che, pur non essendo malati di Covid-19, hanno ugualmente diritto alle cure», dicono dal Comune...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020

