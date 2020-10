Caprie: la mascherina, il finto carabiniere e la tentata rapina

Anche l’emergenza sanitaria può diventare una “buona scusa” per compiere gesti efferati. Il pretesto? La mascherina e il suo presunto scorretto utilizzo. È quanto un giovane rapinatore ha contestato ad un malcapitato pensionato, spacciandosi per carabiniere. L’uomo ci ha creduto, ma ha avuto la prontezza di cavarsela e di mettere in fuga il malvivente, che è stato poi arrestato grazie al tempestivo intervento dell’Arma: quella vera. È successo nel pomeriggio di martedì 27 ottobre in via Braere, a pochi passi dalla Società Cooperativa: tra le 15,30 e le 16 il giovane rapinatore, R.A., 30 anni di origini rumene, senza fissa dimora, volto noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia, ha appunto avvicinato un 70enne che stava facendo...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020