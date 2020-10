Frejus, la rotta della mafia nigeriana

Passa anche dal traforo del Frejus, dove è stato sequestrato un carico di dieci chili di cocaina, la maxi operazione che ha portato all’arresto di 69 persone. Nel mirino delle squadre mobili di Torino e Ferrara sono finiti cittadini di origine nigeriana appartenenti al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato “Viking” o “Norsemen Kclub International”. Le bande criminali erano suddivise in cellule locali dislocate in numerose città italiane. Agli affiliati colpiti dalle misure cautelari vengono contestati, oltre al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, i reati di tentato omicidio e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapina, estorsione e lesioni gravissime...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020